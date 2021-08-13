Губернатор Гусев вышел из отпуска после взрыва в автобусе

Губернатор Александр Гусев сообщил о своем выходе из отпуска после ЧП с автобусом. Взрыв в транспорте привел к гибели двух человек.

По словам руководителя области, он будет заниматься разбором обстоятельств трагедии, а также решать вопросы по мерам помощи пострадавшим и семьям погибших.

Автобус взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. Александр Гусев сразу же приехал на место происшествия, где пробыл до утра. По последним данным, во время трагедии травмы получили больше 20 человек, двое впоследствии умерли в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело. Компания-перевозчик сообщила об исправности автобуса, в котором произошел взрыв. По словам владелицы организации Натальи Радченко, транспорт проходил техническое обслуживание около двух недель назад.