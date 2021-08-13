Правительство РФ разработало способ компенсации роста цен на стройматериалы

Правительство Российской Федерации разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство до 30%.

Данная инициатива направлена на компенсацию удорожания строительных материалов. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Повышать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт теперь возможно по согласованию сторон. Также нововведение касается проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.