Девятый Саммит Америк пройдет на территории США

Соединенные Штаты примут у себя девятый по счету Саммит Америк. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Мероприятие является традиционным форумом, в котором принимают участие главы государств и правительств стран Западного полушария. Саммит состоится летом 2022 года. Мероприятие проходит раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

"Соединенные Штаты готовятся организовать у себя девятый Саммит Америк в начале лета 2022 года", — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Телеканал "360" ранее информировал, что член Общественной палаты РФ Мария Бутина раскритиковала США за отказ предоставлять визы российский олимпийским чемпионом. По ее словам, Москва должна принять ответные меры.