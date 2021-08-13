Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружили на дне озера

Потерпевшее крушение летное судно нашли на глубине 110–111 метров.

Вертолет Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, был найден на глубине 110–111 метров. По имеющимся данным, у летного судна был отломан хвост, остальной корпус цел. Информацию об этом обнародовал губернатор.

Некоторое время назад в пресс-службе краевого управления МЧС сообщили о том, что поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали с наступлением темноты. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых ребенок. Спасти удалось восемь человек, включая двух членов экипажа.