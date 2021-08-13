Клаудиньо подписал контракт на пять лет с "Зенитом"

Чемпион 32-х летних Олимпийских игр в Токио в составе сборной Бразилии Клаудиньо официально стал игроком санкт-петербургского "Зенита".

Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Клаудиньо заключил пятилетнее соглашение с футбольным клубом "Зенит" до 30 июня 2026 года, передает официальный сайт российского гранда. Полузащитник будет выступать на берегах Невы под №20.

Клаудиньо является одним из самых талантливых игроков своего поколения. Ранее появились слухи о том, что полузащитником "Брагантино" интересуется немецкий "Лейпциг", однако руководство петербургского "Зенита" заплатило бразильскому клубу требуемые им 15 млн евро.