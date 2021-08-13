Медиагруппа «Патриот» и издание «Курская правда» стали партнерами

Медиагруппа «Патриот» и издание «Курская правда» объявили о начале сотрудничества

С 13 августа начали свое сотрудничество медиагруппа «Патриот» и издание «Курская правда».

«Курская правда» — старейшее общественно-политическое издание Курска

и Курской области. Первый номер газеты под названием «Известия Курского Совета рабочих и солдатских депутатов» читатели получили 14 июня 1917 года. В последующие годы она пять раз меняла названия, пока в 1918 не закрепилось нынешнее.

В 2020 году газета выиграла гран-при на Всероссийском конкурсе, организованном Торгово-промышленной палатой РФ в номинации «Лучшая история предпринимательского успеха».

«География нашего профессионального сотрудничества продолжает расширяться, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Медиагруппа продолжит развиваться и планирует охватить все регионы нашей Родины», — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Курская правда» - самое оперативное офлайн-издание Курской области. Газета выходит три раза в неделю: по вторникам и четвергам в деловом формате А-2, а в пятницу превращается в народную «толстушку» формата А-3. Сайт «Курской правды», по данным Медиалогии, входит в десятку самых цитируемых интернет-изданий области.

«Мы очень рады сотрудничеству с медиагруппой «Патриот», — говорит главный редактор газеты Сергей Афанасьев. — Это расширение читательской аудитории, в котором заинтересовано каждое СМИ».