Кандидат на пост премьер-министра Норвегии пообещал наладить отношения с РФ

Кандидат в премьер-министры Норвегии, лидер Лейбористской партии Йонас Гар Стере раскритиковал политику нынешнего правительства страны во главе с Эрной Сульберг, заявив, что Осло не следовало отворачиваться от Москвы. В случае победы на выборах, которые состоятся уже 13 сентября, он пообещал наладить диалог с Россией, передает норвежская газета VG.

Стере считает, что Осло нужно смотреть не на Запад, а на Север. А поскольку главным соседом Норвегии там является Россия, странам необходимо возобновить диалог, прерванный правительством Сульберг в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.

«Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним. Мы совместно владеем треской в Баренцевом море, и хорошие отношения важны для управления этим важным ресурсом. Норвегия должна быть надежной, стабильной и последовательной во встречах с Россией», – цитирует VG кандидата в премьер-министры.

В то же время Стере заявил, что Россия развивается медленнее большинства стран Западной Европы. А также выразил тревогу из-за того, что в обществе крупнейшего государства мира якобы царит «негативная обстановка».

Global Look Press / Синьхуа / ZUMAPRESS.com

Политик считает, что восстановление российско-норвежских отношений в первую очередь необходимо для того, чтобы отстаивать и защищать интересы Осло в Арктике. Кроме того, открытый диалог поможет «создать новые возможности» для жителей обеих стран.

«Речь не о том, чтобы проявлять большую мягкость. Надо больше обозначать свое присутствие, действовать более открыто и высказывать свою позицию яснее», – пояснил Стере.

Отметим, на сегодняшний день в парламенте Норвегии 169 мест. 88 из них в 2017 году при поддержке «Партии прогресса», либералов и христианских демократов забрало крыло консерваторов, возглавляемое Эрной Сульберг. Она же стала премьер-министром. К оппозиции во главе с Йонасом Гаром Стере присоединились Центристская и Красная партии, Социалистические левые, а также Зеленые, забрав оставшееся 81 место в Стортинге.

Примечательно, что без поддержки сторонних партий политическое объединение Сульберг проиграло бы лейбористам. Последних по итогам общественного голосования поддержало 27,4% норвежцев, в то время как за консерваторов проголосовало всего 25%. Поэтому перспектива того, что новым премьером Норвегии станет Стере вполне реальна.