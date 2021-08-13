Социолог Шугалей назвал позицию Лукашенко по Крыму попыткой усидеть на двух стульях

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал непорядочными высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма частью России.

Ранее белорусский лидер заявил, что в настоящее время Минск не готов признать Крым частью России. По его словам, Белоруссия признает полуостров российским только после того, как "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию", передает Федеральное агентство новостей.

Глава ФЗНЦ, кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Шугалей выразил уверенность, что позиция Александра Лукашенко по Крыму является попыткой усидеть на двух стульях.

"Мы все понимаем, насколько мы близки друг к другу — белорусский и русский народы. Наш президент неоднократно высказывался в поддержку Белоруссии и белорусского народа. Позиция Лукашенко — усидеть на двух стульях одновременно — не совсем красивая. Это не по-мужски", — пояснил он.

Пир этом социолог отметил, что позиция Лукашенко и лидеров других государств по крымскому вопросу не должна волновать российское общество и Москву.

Напомним, в марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, отмечая, что вопрос Крыма закрыт окончательно.