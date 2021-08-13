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Социолог Шугалей назвал позицию Лукашенко по Крыму попыткой усидеть на двух стульях

Социолог Шугалей назвал позицию Лукашенко по Крыму попыткой усидеть на двух стульях

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал непорядочными высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма частью России.

Ранее белорусский лидер заявил, что в настоящее время Минск не готов признать Крым частью России. По его словам, Белоруссия признает полуостров российским только после того, как "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию", передает Федеральное агентство новостей.

Глава ФЗНЦ, кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Шугалей выразил уверенность, что позиция Александра Лукашенко по Крыму является попыткой усидеть на двух стульях.

"Мы все понимаем, насколько мы близки друг к другу — белорусский и русский народы. Наш президент неоднократно высказывался в поддержку Белоруссии и белорусского народа. Позиция Лукашенко — усидеть на двух стульях одновременно — не совсем красивая. Это не по-мужски", — пояснил он.

Пир этом социолог отметил, что позиция Лукашенко и лидеров других государств по крымскому вопросу не должна волновать российское общество и Москву.

Напомним, в марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, отмечая, что вопрос Крыма закрыт окончательно.