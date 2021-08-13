"Он все еще невероятен": Якуб Коварж восхитился форвардом Павлом Дацюком

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж восхитился российским хоккеистом Павлом Дацюком. Центральный нападающий пока не принял решение по поводу завершения карьеры.

Дацюку 20 июля исполнилось 43 года. Игрок испытывает большие проблемы с коленом, однако профессиональную карьеру хоккеиста "волшебник" на данный момент не закончил. О будущем Павла Дацюка станет известно в конце августа, когда форвард пройдет углубленный медицинский осмотр в одной из спортивных клиник Екатеринбурга. Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж в интервью чешскому изданию признался, что Дацюк может еще пару лет провести в Континентальной хоккейной лиге.

"Он все еще невероятен. Невероятный труженик, лучший центр, с которым я когда-либо играл. У него есть видение, ужасно нечитаемый бросок. Лучший пример для молодежи", — заявил голкипер в интервью Blesk.

Якуб Коварж выступает за екатеринбургский "Автомобилист" с сезона 2013/2014. Чех в 2015 году подписал однолетний контракт с "Северсталью", после чего вернулся в Екатеринбург. В прошлом сезоне Коварж провел 56 матчей, в которых отразил 92,3% бросков по своим воротам, а коэффициент непробиваемости составил 2,26.