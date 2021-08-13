Вторая женщина скончалась в больнице после взрыва в воронежском автобусе

Количество жертв взрыва в Воронеже выросло до двух, в больнице скончалась еще одна пострадавшая, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Взрыв произошел в Воронеже около 21:00 по московскому времени. Большинство человек смогли покинуть автобус. Официальное число пострадавших выросло до 19, жители несут цветы к месту взрыва.

Расследованием случившегося займутся криминалисты из Москвы. После происшествия губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки региона, которые занимаются перевозками пассажиров.