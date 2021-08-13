Архангельский циклон принесет в Петербург 13 августа дожди и сильный ветер

Погоду в пятницу, 13 августа, в Петербурге будет определять идущий из Архангельской области циклон, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу в Северной столице ожидается солнечная, с переменной облачностью погода. Будет тепло, температура воздуха поднимется до +23 градусов. Атмосферное давление начнет постепенно подниматься и достигнет 761 мм ртутного столба. Временами возможны кратковременные дожди, сообщил синоптик.

Выходные в Петербурге ожидаются дождливыми. Температура не поднимется выше +21 градуса. За первую неделю августа в городе уже выпала месячная норма осадков, отметил специалист.

По мнению метеорологов, в России в этом году должно произойти обновление климата. Как сообщают специалисты, существующие нормы основываются на тридцатилетних наблюдениях и периодически обновляются, рассказал телеканал "360".