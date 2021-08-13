Афганский город Лашкаргах захвачен талибами

Радикальное движение "Талибан"1 (является террористическим, запрещено в РФ) захватило административный центр провинции Гильменд.

О том, что город занят боевиками, в Twitter сообщил представитель движения Забиулла Муджахед. Он уточнил, что ими был захвачен офис губернатора и подразделения полиции. В результате нападения погибли несколько военных, другие сдались.

В последнее время в стране отмечается обострение противостояния талибов и сил правительства. Боевики уже заняли значительные территории и организовали наступление на крупные города.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации