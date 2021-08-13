Синоптик Леус объяснил, как изменился климат в Москве за 30 лет

Метеорологи в этом году намерены представить новую климатическую карту российских регионов. Как изменился климат за последние 30 лет, рассказал синоптик Михаил Леус.

Что касается климатических изменений по всей России за последние несколько десятилетий, специалист затруднился дать ответ. Подробности станут известны только после публикации соответствующей карты. Однако на примере Москвы можно разобрать некоторые изменения в "старом" и "новом" климате, разъяснил Михаил Леус, пишет радио Sputnik.

Например, раньше для российской столицы в августе считался нормой показатель в десять дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. Сейчас он составляет 15 дней с дождями и 78 миллиметров осадков. Средняя температура равна 17,6 градуса.