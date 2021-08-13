Взорвавшийся в Воронеже автобус не имеет следов бризантных веществ

Автобус, который взорвался вечером 12 августа в центре Воронежа, не имеет следов бризантных веществ. Соответствующие данные передали эксперты после изучения сгоревшего транспорта.

В результате инцидента травмы разной степени тяжести получили 17 человек. Женщина 35-лет, который во время взрыва оторвало ногу, позже скончалась в реанимации.

Воронежское ЧП взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В город направили московских криминалистов для выяснения полных обстоятельств и причин произошедшего.