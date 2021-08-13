Более половины россиян поддерживают обучение детей финансовой грамотности

Согласно опросу "РГС Банка", 51% россиян считают необходимым обучение детей финансовой грамотности.

Многие полагают, что такое обучение можно начинать уже с дошкольного возраста. По мнению родителей, в первую очередь ребенка нужно научить планированию бюджета, передает результаты опроса ТАСС.

Помимо этого, родителям важно научить чадо тратить деньги с умом. Каждый пятый опрошенный считает, что детей необходимо учить накоплению, а также помогать с выбором высоко оплачиваемой профессии. Каждый десятый считает важным обучить ребенка инвестировать на финансовых рынках и пользоваться банковскими и страховыми картами.

Однако при этом более трети опрошенных не планируют оформлять детям банковские карты. Сами же взрослые невысоко оценивают свой уровень финансовой грамотности. Лишь треть респондентов уверены в своих знаниях.