Длительное время молчавший вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска.

Выбросы пепла зафиксированы на вулкане, по его склонам движется раскаленная лава. Нахождение людей в районе Шивелуча сейчас очень опасно. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В органипзации сообщили, что для людей поток магмы смертельно опасен, а предсказать его движение очень тяжело. Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки.