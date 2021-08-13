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Длительное время молчавший вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке

Длительное время молчавший вулкан Шивелуч проснулся на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска.

Выбросы пепла зафиксированы на вулкане, по его склонам движется раскаленная лава. Нахождение людей в районе Шивелуча сейчас очень опасно. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В органипзации сообщили, что для людей поток магмы смертельно опасен, а предсказать его движение очень тяжело. Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки.