Кардиолог Кореневич назвала два лучших масла для очищения сосудов

Есть растительные масла, которые значительно лучше оливкового, и помогают очистить сосуды. Врач-кардиолог Анна Кореневич перечислила их.

Специалист советует как можно раньше пересмотреть питание, поскольку от него зависит состояние сосудов. Если сосуды "засорятся", то придется решать проблему хирургическим путем.

"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Существуют традиционные российские продукты, которые содержат огромное количества омега-3", — заявила эксперт на своем YouTube-канале.

Она рекомендует использовать конопляное масло. Оно не такое дорогое, как оливковое и при этом вкусное. Вместе с конопляным маслом можно взять льняное, которое содержит еще больше жирных кислот.