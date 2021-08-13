Посольство Евросоюза в Минске продолжит работу

Евросоюз не прекратит работу своего представительства в Минске, несмотря на обострение отношений с Белоруссией, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Такое решение связано с ключевыми принципами политики Евросоюза. Они обязывают поддерживать вовлеченность даже в непростых ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми, отметил Стано в беседе с газетой "Известия".

Вместе с этим Евросоюз продолжает работать с белорусским представительством в Брюсселе. Однако общение между ними происходит исключительно по мере необходимости в нынешних обстоятельствах, заключил Стано.