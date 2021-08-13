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Диетолог Аплетаева объяснила опасность отказа от молочной продукции

Диетолог Аплетаева объяснила опасность отказа от молочной продукции

Отказ от молочных продуктов опасен для здоровья: могут возникнуть серьезные последствия для организма. Такую позицию высказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

Молочные продукты — это хороший источник полноценного животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция, который достаточно сложно получить из растительных продуктов. Людям рекомендуют есть продукты не только растительного, но и животного происхождения. Если отказаться от них, то может возникнуть дефицит питательных веществ, отметила диетолог.

"В употреблении молочных продуктов важна регулярность: их нужно есть ежедневно примерно по 2—3 порции в день, для того, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества в полном объеме", — сказала эксперт в интервью "Ридусу".

Медик предупредила, что дефицит кальция может привести к нарушениям развития скелета у детей, а также к снижению плотности костей у людей в возрасте. Недостаток витамина D может плохо сказаться на работе иммунной системы.