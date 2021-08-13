Врач Тяжельников напомнил о важности массовой вакцинации населения

Жителям России стоит пройти вакцинацию для создания массового иммунитета, который может прервать цепочку передачи COVID-19. Об этом сообщил врач Андрей Тяжельников.

Количество выявляемых случаев заболевания сокращается с каждым днем, однако такой показатель не гарантирует остановку распространения коронавируса среди населения страны. Поэтому человеку следует не только соблюдать профилактические меры, но и пройти процедуру вакцинации, передает "Вечерняя Москва".

"Необходимо вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал как можно скорее, для того, чтобы предотвратить и цепочку передач инфекции, и появление новых штаммов", — заявил врач.

Массовая вакцинация также поможет избежать влияния новых мутаций вируса на организм. Тяжельников заявил, что на сегодняшний день большинство молодых людей переносят заболевание в тяжелой форме.