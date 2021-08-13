Главврач Коммунарки Проценко назвал длительность постковидного синдрома

Постковидный синдром у пациентов, переболевших COVID-19 длится около двух месяцев. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

У людей до 60 лет постковидный синдром может составлять около двух месяцев, с возрастом он может длиться дольше. Самыми частыми симптомами, которые остаются после COVID-19 являются быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, появление отрицательных эмоциональных состояний. Об этом Проценко рассказал во время поездки в Забайкальский край.

Восстановиться после перенесенного коронавируса поможет дозированная физическая нагрузка, реабилитация со стандартным комплексом мероприятий и понимание того, что это должно пройти. Изменение восприятия вкусов и запахов может продолжаться до шести-восьми месяцев. Проценко отметил, что при заражении штаммом "Дельта" все реже у людей пропадает обоняние.