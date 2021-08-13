Компания Facebook продлила удаленку для сотрудников до января 2022 года

Американская компания Facebook решила продлить удаленный формат работы для своих сотрудников до начала 2022 года из-за распространения коронавируса.

Рост заражений новым штаммом "Дельта" в США стал причиной отмены возврата в офисы для сотрудников американской компании до января 2022 года. Об этом информирует телеканал CNBC.

Соединенные Штаты вводят новые ограничения из-за большого количества заражений новым штаммом коронавируса. Отмечается, что среди заболевших COVID-19 новая мутация фиксируется в 83% случаев. Всего в США за время пандемии зафиксировано более 36,3 млн случаев COVID-19. От последствий заболевания умерло около 619 тысяч человек.