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Компания Facebook продлила удаленку для сотрудников до января 2022 года

Компания Facebook продлила удаленку для сотрудников до января 2022 года

Американская компания Facebook решила продлить удаленный формат работы для своих сотрудников до начала 2022 года из-за распространения коронавируса.

Рост заражений новым штаммом "Дельта" в США стал причиной отмены возврата в офисы для сотрудников американской компании до января 2022 года. Об этом информирует телеканал CNBC.

Соединенные Штаты вводят новые ограничения из-за большого количества заражений новым штаммом коронавируса. Отмечается, что среди заболевших COVID-19 новая мутация фиксируется в 83% случаев. Всего в США за время пандемии зафиксировано более 36,3 млн случаев COVID-19. От последствий заболевания умерло около 619 тысяч человек.