Доля белого населения США сократилась впервые с 1790 года

Общее количество американцев, относящих себя к белой расе, сократилось впервые за последний 231 год. Об этом свидетельствуют материалы Бюро переписи США.

Перепись населения ведется в США с 1790 года. В 2020 году численность белого населения достигла показателя 204,3 миллиона человек, а еще десять лет назад она составляла 223,6 миллиона человек. За все время сокращение представителей белого населения составило 8,6 процента, передает газета The Washington Post.

В процентном соотношении количество белых американцев впервые составило менее 60 процентов населения США. Сейчас их насчитывается только 57,8 процента, а еще в 2020 году этот показатель находился на уровне 63,7 процента.