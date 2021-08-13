НАСА планирует расследовать вместе с Россией инцидент с модулем "Наука"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) расследует инцидент с модулем "Наука" на МКС.

Специально для этого будет создана экспертная группа, которая в сотрудничестве с российской стороной, займется анализом данных и оценкой произошедшего на МКС, сообщается в заявлении американского ведомства. Отмечается, что специалисты НАСА продолжают оценивать любое комплексное воздействие на МКС непреднамеренного включения двигателей российского модуля "Наука".

Роскосмос также занимается расследованием инцидента на МКС. По заявлению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, двигатели модуля активировались из-за возникших проблем с алгоритмами системы управления.