Минобороны отчиталось о разведактивности у границ России на прошлой неделе

Более 30 иностранных самолетов и пять беспилотников были замечены у российских границ на прошлой неделе. Такие данные представили в Минобороны России.

Разведку у российских границ провели 33 иностранных самолетов. Их полеты прошли под строгим контролем национальных радиолокационных систем, передает газета "Красная звезда". Нарушений российских воздушных границ в ходе проведения разведывательных мероприятий допущено не было.

В последнее время страны НАТО значительно повысили свою разведывательную активность у границ России. Только за прошлый год у российских границ были замечены свыше тысячи иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников.