"Ангел-хранитель": парень спас девушку от взрыва в Воронеже последний момент

Взрыв маршрутного такси произошел поздно вечером в Воронеже. Пользователи Сети публикуют видеозаписи с места чрезвычайного происшествия.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 18 из 35 человек, находившихся в транспортном средстве. Из них как минимум трое находятся в тяжелом состоянии, от травм скончалась одна женщина, детей среди пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.

Видеозаписи происшествия попали в Сеть. Одна из них запечатлела, как молодой человек за секунды до взрыва отговорил девушку заходить в общественный транспорт.

"Девушка может считать знакомого своим ангелом хранителем, ведь именно он переубедил ее садиться в эту маршрутку за несколько секунд до взрыва", — оставил комментарий под видео Никита Беляков.

"Заметили, как парень в последний момент отговорил девушку садиться в маршрутку, которая потом взорвалась. Она рукой указала на этот автобус, а он ее повел за собой в другой. Это их и спасло. Чудо", — поддержал юзер Дмитрий Донских.

У переживших происшествие людей этот день надолго останется в памяти. О том, что происходило в первые минуты после взрыва, рассказали очевидцы.