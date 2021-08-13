Депутат Рады Волошин назвал единственный реальный способ остановки "СП-2"

Остановка строительства проекта "Северный поток — 2" возможна в случае "колоссального разрыва" США с Германией. Об этом заявил депутата Верховной Рады Олег Волошин.

Это означает, что между Вашингтоном и Берлином должны возникнуть непримиримые разногласия, при которых первые введут санкции. Такой сценарий был бы весьма вероятен, если бы не долгосрочные последствия для самих Соединенных Штатов, заявил парламентарий.

Он отметил, что США часто вмешиваются в дела, которые их не касаются. Например, завтра им не понравится, как ведет себя Франция или Италия. И тогда уже они станут объектом введения рестрикций. Такие действия можно назвать геополитическим пиратством, подытожил Волошин.