Линдигрин заявила о серьезных намерениях партии "Родина" биться за мандаты

Выборы в Санкт-Петербурге вышли за пределы региона, поэтому горизбирком должен иметь серьезные основания для недопуска партийного списка "Родины".

Представители партии планируют обжаловать решение Петербургской избирательной комиссии, что неудивительно, так как кандидаты от "Родины" собираются по настоящему биться за свои мандаты. Об этом завила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя ситуацию с отказом партии в регистрации на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

"Вполне понятно намерение партии обжаловать это решение. Тем более, что до этого внимание ЦИК к выборам там уже привлекло заявление Татьяны Булановой", — отметила эксперт.

Она отметила, что в произошедшем рано ставить точку, так как знаменитая артистка Татьяна Буланова обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой с жалобой, что приведет к тщательной проверке. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.