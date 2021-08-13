Сосновский: шансов у Пивоварова получить депутатский мандат крайне мало

Андрей Пивоваров планирует выдвигаться в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Но эта инициатива лишена смысла, считает политолог Александр Сосновский.

Сейчас Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Он подозревается в сотрудничестве с нежелательной организацией. Вместе со своими соратниками он обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой поддержать ходатайство об изменении меры пресечения. Оно, по его мнению, неправомерно, передает Федеральное агентство новостей.

"С точки зрения политического реализма шансов у него, конечно, ноль. Хотя в России традиционно жалеют сидельцев, и это могло бы быть определенным бонусом. Но сама партия "Яблоко" и Пивоваров — это такие величины, которые вызывают только вопросы и восклицания", — высказался Сосновский.

Сосновский сравнил положение дел с Михаилом Ходорковским. Он сбежал в Великобританию и долгое время финансировал свои антигосударственные проекты в России. Пивоваров же, по мнению политолога, поддержки среди россиян не получит.