Владимир Соловейчик посоветовал "Родине" обращаться в ЦИК

Петербургская избирательная комиссия приняла решение не допустить "Родину" на выборы в ЗакС Петербурга. О праве обжаловать решение напомнил политаналитик Владимир Соловейчик.

Политический аналитик отмечает, что каждая партия, считающая решение ГИК неправомерным, может обратиться в вышестоящий ЦИК с жалобой и просьбой пересмотреть вердикт. Он напомнил "Родине", что и у нее есть такое право.

"Я считаю, что в нашей стране есть и судебная власть и все те, кто считает, что решение избиркома того или иного уровня неправомерно, могут по закону жаловаться в вышестоящие избиркомы или подавать исковое заявление в суд, если тот не отреагирует", — передает слова Соловейчика Федеральное агентство новостей.

Партия пользуется поддержкой народа, что подтверждается живым сбором подписей на улицах города. Соловейчик считает, что партии могли намеренно мешать те, кто имеет свои амбиции в том же электоральном поле.