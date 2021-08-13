Экс-посол США на Украине Тейлор назвал ошибочным решение Белого дома по "СП-2"

Администрация нынешнего американского президента Джо Байдена приняла ошибочное решение по "Северному потоку — 2", считает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Белый дом, по мнению дипломата, уделил российскому фактору недостаточно внимания, сосредоточивших на американо-германских отношениях. Это был, как отметил Тейлор, неправильный расчет.—

"Подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше — американо-немецкому", — подчеркнул бывший посол в беседе с Главкомом.

Тейлор также оценил вероятность присутствия в Белом доме советников с пророссийской ориентацией. Дипломат сомневается, что такое возможно.