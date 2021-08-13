"Можно только сожалеть": Голубь оценил недопуск "Родины" к выборам

Горизбирком Петербурга отказал партии "Родина" в регистрации на выборы в ЗакС. Ситуацию с недопуском прокомментировал политический аналитик Юрий Голубь.

Подписи часто отбираются по формальным признакам, которые не имеют ничего общего с реальной картиной поддержки партии. "Родине" удалось собрать адекватное число подписей, но их признали бракованными, передает Федеральное агентство новостей.

"Система у нас критикуется регулярно и в общем совершенно справедливо. Нужно придумывать какие-то другие методы исключения из борьбы неконструктивных и неответственных политических сил. Если говорить о партии "Родина, она представлена широко. Можно только сожалеть, что таким формальным основанием она снимается с выборов", — заявил публицист Голубь.

Основанием для признания брака может стать неразборчивый почерк человека, который голосует за партию. И с этим сталкивается не только "Родина", но и другие фракции, подчеркнул Голубь.

Глава "Родины" Алексей Журавлев высказался о недопуске партии на выборы. По обвинил чиновников в препятствовании развитию России и сравнил их действия с сериалом "Бандитский Петербург". Депутат намерен обжаловать решение горизбиркома.