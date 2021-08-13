Петров заявил о причастности чиновников Смольного к отказу в регистрации "Родины"

Почему так важно не допустить до выборов кандидатов "Родины" чиновникам Смольного, рассказал руководитель регионального отделения партии Андрей Петров.

Так как сбор подписей для кандидатов от партии "Родина" производила одна и та же команда по одному принципу, доля забракованных подписей должна быть идентичной. Однако рабочие группы избирательных комиссий Санкт-Петербурга допустили явную ошибку, по словам Петрова, они "рисовали процент брака произвольно", пишут "Невские новости".

"Команда наша собирала подписи по всему городу, команда одна, там около 500 человек. Собирали все, уровень подготовки документов одинаковый, наш штаб проводил пятиступенчатую проверку. Исходя из этого получается, что у всех кандидатов результаты проверки подписей должны быть более-менее выровнены", — считает Петров.

За всем этим стоит Смольный, считает политик. Как только "Родина" собрала свою команду, с ней стали бороться "как с самым страшным конкурентом". Сперва отказали Булановой, хотя ей не составило бы труда собрать даже и миллион подписей. "Будем бороться" — подчеркнул Андрей Петров.

По словам политика, об исходе заседания городской избирательной комиссии ему было ясно еще во время агитационной компании "Родины". На каждом этапе присутствуют грубые нарушения, но тем не менее партия будет продолжать добиваться справедливости.