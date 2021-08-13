Антитеррористический комитет рассмотрит несколько версий ЧП в Воронеже

Специалисты Национального антитеррористического комитета отработают несколько различных версий после взрыва в воронежском автобусе.

В сообщении НАК говорится, что криминалисты обследуют место происшествия. Также осуществляется деятельность по минимизации последствий произошедшего взрыва в автобусе.

Напомним, что вечером в четверг в Воронеже около торгового центра "Галерея Чижова" произошел взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ. В результате инцидента пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в больнице. Спасатели и правоохранительные органы работают на месте взрыва, обстоятельства выясняются.