Список пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже появился в Сети

Рейсовая маршрутка взорвалась в Воронеже вечером 12 августа. В результате происшествия, по последним данным, пострадали минимум 18 человек и один погиб.

На данный момент известно, что после взрыва травмы получили Т. Лихачева (1952 г.р.), Л. Золотарева (1979 г.р.), Т. Павлова (1986 г.р.), Т. Волкова (1983 г.р.), Т. Иванова (1966 г.р.), А. Стерцко (1997 г.р.), Н. Овчинников (2000 г.р.), Н. Дедова (1972 г.р.), Е. Булычева (2003 г.р.), Е. Татаринцева (2002 г.р.) и А. Ерасименко (1999 г.р.). Погибла, по имеющейся информации, 35-летняя Ирина, которой оторвало нижнюю треть голени. Девушка скончалась в реанимации.

Дело о взрыве автобуса в Воронеже взял под контроль лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Из Москвы на место происшествия отправили группы высококвалифицированных криминалистов, которым предстоит установить точную причину и все обстоятельства произошедшего.