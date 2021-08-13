Взрыв автобуса в Воронеже: 18 пострадавших, версия теракта и приезд губернатора

Вечером 12 августа в автобусе, припаркованном на остановке в центре Воронежа, произошел мощный взрыв. В момент инцидента в салоне находились до 35 человек.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, оперативно прибывшего на место трагедии, число пострадавших составило 18 человек. Погибла одна женщина – в момент ЧП ей оторвало ноги. Она была доставлена в БСМП №1, но позднее скончалась в реанимации.

«Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. <...> На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — написал губернатор в Telegram-канале.

Следователи выдвинули три версии случившегося. Одна из них – теракт – маловероятна. Криминалисты уверяют, что на месте взрыва они не обнаружили следов поражающих элементов.

Основной причиной взрыва называли неисправность газового оборудования, однако источник в мэрии города сообщил ТАСС, что ПАЗ имел дизельный двигатель. Это подтвердил и представитель компании-перевозчика.

В интервью ФАН один из очевидцев трагедии заявил, что эпицентр взрыва находился именно в салоне автобуса.

СК возбудил уголовное дело по статье 238, части 2 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Расследование произошедшего на личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который распорядился незамедлительно направить специалистов для скорейшего выяснения причин произошедшего.

Позднее представитель Национального антитеррористического комитета сообщил, что после взрыва «отрабатываются различные версии».

Губернатор области поручил в сжатые сроки проверить весь автопарк общественного транспорта города.

«С 13 августа на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — сообщил Гусев.

Мэр города Вадим Ксентин распорядился привести к утру в порядок дорожное полотно, пострадавшее от взрыва неподалеку от торгового центра «Галерея Чижова».

«В ночь есть еще одна задача — после завершения работы оперативных служб привести дорогу в порядок. Поставил задачу комбинату благоустройства Ленинского района: как только будет возможно, вывести на Кольцовскую необходимое количество людей и техники, чтобы к утру обеспечить ее чистоту и возможность проезда», — приводит слова Ксентина РИА Новости.

Очевидцы сообщили, что сразу после аварии десятки автомобилистов и прохожих, оказавшихся в эпицентре взрыва, ринулись на помощь пассажирам маршрутного автобуса.