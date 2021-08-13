Эксперт "Народной дипломатии" Простаков усомнился в наличии брака подписей у "Родины"

Петербургская избирательная комиссия не допустила партию "Родина" на выборы в городской парламент. Причиной отказа стал якобы допущенный брак подписей, собранных у населения.

Партия соблюдала живой сбор документов. Этот факт подтверждают функционеры фракции. Однако петербургские чиновники приняли решение отказать "Родине", несмотря на наличие правдивых доказательств. На ситуацию отреагировал эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков, передает Федеральное агентство новостей.

"Могло случиться многое — от "эксцесса исполнителя" при сборе подписей до неверных проверочных данных, используемых избиркомом. В любом случае выход может лежать только в правовом поле", — отметил политолог.

Простаков заявил, что "Родина" никогда не давала поводов подозревать ее в использовании незаконных политтехнологий. По его словам, если собранные подписи находятся в порядке, партию необходимо допустить к участию на выборах петербургского парламента.