Следователи определись с основными версиями взрыва автобуса в Воронеже

Следователи, работающие на месте происшествия в Воронеже, где вечером 12 августа произошел взрыв автобуса, определились с основными версиями случившегося. По информации RT, речь идет о трех возможных сценариях.

Первую версию — теракт — сотрудники СК РФ считают наименее вероятной. Как сообщил источник RT, на месте ЧП не обнаружено следов поражающих элементов.

«Но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса», — говорится в заявлении.

Однако, по мнению специалистов, взрывное устройство могло быть безблочным.

Кроме того, криминалисты выдвинули еще две версии случившегося: это возможная неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов одним из пассажиров автобуса.

Напомним, ранее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.