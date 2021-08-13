Власти Петербурга могли принять решение о недопуске "Родины" до сбора подписей

Отказ петербургского избиркома регистрировать на выборах кандидатов от партии "Родина" был предопределен. Такое мнение высказал политолог Антон Бредихин.

Общество разделилось на две группы после ситуации с партией "Родина". Одни считают решение избиркома справедливым, а другие уверены в недобросовестности региональных чиновников. Бредихин считает неправильным говорить о вмешательстве посторонних сил в ситуацию с отказом регистрировать представителей "Родины" в выборах. Сейчас в предвыборной гонке от партии остался лишь социолог Максим Шугалей.

"В данном случае мы можем констатировать, что, к сожалению, система управления Петербурга видно изначально имела позицию не допускать "Родину" до выборов, даже, давая ей возможность собирать подписи", — цитирует политолога Федеральное агентство новостей.

Бредихин отметил, что решение петербургского избиркома не стало для него удивительным. Еще до выборов было решено, что подписи кандидатов не будут приняты по тем или иным причинам, заключил он.