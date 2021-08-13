ЦИК планирует снизить показатель провокаций на выборах посредством видеоконтроля

В июле текущего года ЦИК принял постановление о видеонаблюдении на выборах в Госдуму. Подобное решение поможет избежать появления лживой и популистской информации.

Камерами планируют покрыть более 85 регионов, где голосуют 80% избирателей. Данное решение вызвано непростой эпидемиологической ситуаций в том числе. Ранее подобная практика уже применялась, но теперь систему ждут небольшие изменения. Об этом передает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Трансляций видеонаблюдения теперь будет доступна ограниченному кругу лиц — наблюдателям и представителям партий. Принято нововведение из-за происходивших ранее провокаций и компиляций, когда трансляция была во всеобщем доступе в интернете.

По словам Мартынова, подобная система не только повысит показатель прозрачности выборов, но и избавит избирателей от негативного информационного фона.

"Первым, что было ими сделано, так это постоянные DOS-атаки на выборный портал, а второе – создание различных компиляций и поделок из видеомассива, который появлялся в ходе выборного процесса", — передает слова Мартынова "Экономика сегодня".

Помимо этого он отмечает, что такой масштабной видеофиксации голосования не встречается ни в одном государстве мира. Иностранные наблюдатели были искренне удивлены подобной практике.