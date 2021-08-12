Умерла потерявшая ноги при взрыве в воронежском автобусе женщина

Врачи не смогли спасти жизнь жительницы Воронежа, которой при взрыве в автобусе оторвало обе ноги. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Пострадавшая умерла в реанимации. Всего в результате происшествия ранения разной степени тяжести получили 16 человек, передает РИА Новости.

"13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась", — сообщили в ведомстве.

Взрывная волна выбила окна, сорвала крышу и обшивку автобуса ПАЗ около торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Экстренные службы и правоохранительные органы выясняют причины трагедии.