Сатановский: за то, что наговорил Вагабзаде, положено отрезать голову

Скандал, поднявшийся после того, как в интернете был опубликован видеоролик с экс-послом Азербайджана Исфандияром Вагабзаде, который в грубой форме оскорбляет лидера русский народ, является очень показательным.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Как напомнил эксперт, бывший азербайджанский дипломат в своем видео последними словами покрыл русских, как народ, президента РФ, а также лидера ЛДПР Владимира Жириновского за то, что тот ранее посоветовал Баку не смотреть косо на российских миротворцев в Нагорном Карабахе, предупредив, что это может плохо кончится.

«Ну, так он (Жириновский) правильно сказал. Это и по Сирии понятно, и по соседней с Азербайджаном Грузии. Кто заставлял Саакашвили приказывать грузинской армии открыть огонь по российским казармам в Цхинвале? Никто не заставлял. Наоборот, многие отговаривали. Те же американцы и израильтяне…, — напомнил Сатановский. — Наехал Мишико тогда на Россию — чем кончилось? Была Пятидневная война, которую Грузия с треском проиграла, окончательно лишившись Абхазии и Южной Осетии».

И русские войска тогда не стали брать Тбилиси, просто потому, что Москве не охота опять возится с Грузией – дотировать ее, мирить местных князьков и разбираться в местных дрязгах, объяснил политолог.

Prt Scr youtube.com / Mahirxaldan

А оскорбления, прозвучавшие из уст Вагабзаде в опубликованном ролике, полностью обнуляют любые добрые намерения, если какие-то и были. Но экс-дипломата это не беспокоит, наоборот, он собой, вероятно, очень доволен. Ведь еще накануне, он был обычным никому неизвестным пенсионером, и вдруг в одночасье стал звездой и «символом нового азербайджанского национализма», знаменем нации, иронизирует Сатановский.

«А что он не символ и не знамя, а шакал паршивый и мелкий брехливый провокатор, ему никто там не скажет. Безнаказанность — сильное искушение для людей такого рода, — подчеркивает политолог. — В принципе, за все то, что помянутый персонаж наговорил, положено головы отрезать — в прямом смысле, методом "нахр". Поставить к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб человек не так долго мучился — минимальное для данного варианта развития событий послабление. На худой конец, руки-ноги вырвать. Пускай за дурной язык конечности расплачиваются».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Но Владимир Жириновский ни к чему подобному не призывает, а, как и положено политику с его опытом, требует решить вопрос в рамках закона.

И можно с уверенностью сказать, что как бы не развивались дальше события, даже с учетом самых радикальных сценариев, ни за Вагабзаде, ни за его страну не вступится никто в мире – ни турки, ни американцы, с уверенностью заключил Владимир Сатановский.