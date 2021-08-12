Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП в Воронеже

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в автобусе в Воронеже. Об этом сообщили в СК России.

Отмечается, что на место происшествия выехали криминалисты из Москвы. Напомним, что в Воронеже около торгового центра произошел взрыв в автобусе. По предварительной информации, имеется пострадавшие.

По словам губернатора Воронежской области, версия теракта не рассматривается. Он прибыл на место происшествия. Также на месте ЧП работают спасательные службы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.