Политтехнолог Наумов верит в справедливый исход для партии "Родина"

Членам "Родины" отказали в допуске на выборы. Возможные перспективы партии оценил политтехнолог Сергей Наумов.

Отказ допуска кандидатов от "Родины" избирательная комиссия Санкт-Петербурга подкрепляет фактом превышения количества бракованных подписей. Лидер партии Алексей Журавлев заявил, что данный отказ содержит множество нарушений и "Родина" еще добьется честного исхода. Сергей Наумов согласился с данным мнением, пишет "ПолитЭксперт".

"Чем бы не кончилась история с партией "Родина", мы наконец-то ощущаем настоящую предвыборную борьбу, если убрать из информационной повестки скандалы вокруг "Родины", медийная кампания мертва", — считает политтехнолог.

По его словам, в Санкт-Петербурге различные партии всегда сосуществовали и находили компромиссы. Парламент должны наполнить новые лица, отметил он, ведь сегодня крайне важны свежие идеи.

Произошедшее является прямым нарушением избирательного законодательства. Помимо этого, нарушения были и в адрес избирательной кампании партии, считает Наумов.