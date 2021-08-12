Председатель "Родины" Журавлев отреагировал на ЧП с маршруткой в Воронеже

Региональные и местные власти должны взять на себя ответственность за пассажирские перевозки, заявил председатель партии "Родина" Алексей Журавлев после ЧП в Воронеже.

В центре Воронежа в четверг вечером, 12 августа, взорвалась маршрутка. Пострадали пассажиры. Журавлев пожелал всем получившим травмы скорейшего выздоровления. Он также призвал навести порядок в сфере общественного транспорта.

"Если частники не способны пока что брать ответственность за пассажирские перевозки, пускай дело берут на контроль региональные и местные власти", — подчеркнул председатель "Родины" в своем Telegram-канале.

Количество пострадавших в результате взрыва в маршрутке выросло до 14 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии.