Москвичи посетили премьеру фильма "Солнцепек" о событиях в Донбассе

Московские кинотеатры провели премьерный показ военной драмы "Солнцепек". Фильм рассказывает о событиях, которые происходили в Донбассе в мае 2014 года.

Режиссерами фильма стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Роли исполнили Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов и Максим Дахненко. Также в проекте сыграли звезда классического военного фильма "Иди и смотри" Алексей Кравченко и известный российский актер, звезда многосерийной ленты "Идиот" Владимир Ильин.

"Солнцепек" рассказывает о трагических событиях, которые происходили в Луганске больше семи лет назад. На примере одной семьи режиссеры говорят о трагедии огромного количества людей, жизнь которых не будет прежней.

Жители многих городов России уже ознакомились с военной драмой. После премьеры о фильме высказался ветеран военных действий и реальный свидетель ужасающих событий в Донбассе Александр Матюшин. Он отметил, что о тех событиях снято совсем немного фильмов, поэтому "Солнцепек" так важен. Кроме того, по его мнению, лента получилась отличной.

Масштабная премьера военного фильма состоится на телеканале НТВ. Зрители по всей стране смогут посмотреть работу Бриуса и Вассербаума 18 августа в 23:45.