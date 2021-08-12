Драма "Солнцепек" вышла в прокат в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга могут оценить новый фильм "Солнцепек" Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Премьерный показ состоялся в 22:40 по местному времени в "Синемапарке".

Леденящую кровь драму "Солнцепек" о событиях, произошедших в Луганске 2014 года, уже посмотрели гости закрытого показа в Санкт-Петербурге. Наконец-то фильм добрался и до жителей Екатеринбурга. В рамках всероссийского релиза премьера "Солнцепека" уже состоялась в нескольких крупных городах, включая Новосибирск и Красноярск. В среду, 18 августа, специальный показ картины состоится на телеканале НТВ.

Режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум постарались через призму одной семьи объективно и честно показать реальную историю. Главный герой ленты — Влад Новожилов в исполнении Александра Бухарова оказывается перед моральной дилеммой, когда пытается спасти своих близких, находящихся в самой гуще событий.

Многие, кому удалось уже посмотреть фильм, отметили, что авторам удалось сделать качественное жанровое кино, которое рассказывает правдивую историю о трагических судьбах людей.

Журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич считает, подобные фильмы — о героях новейшей российской истории — должны регулярно выходить на большие экраны.

С этим мнением согласен и политический обозреватель Сергей Веселовский заявивший, что подрастающее поколение должно быть воспитано на ярких и патриотичных картинах, вызывающих неподдельные эмоции и трепет.