"Попытать счастье": Ломов посоветовал "Родине" обратиться за помощью в ЦИК

Петербургская партия "Родина", руководителем которой является депутат Госдумы Алексей Журавлев, получила окончательный отказ в участии на выборах в Заксобрание города.

Региональная избирательная комиссия пришла к такому решению из-за якобы выявленных нарушениях в собранных подписях. Петербургский избирком уже препятствовал партии «Родина» на этапе агитационной кампании. По словам певицы Татьяны Булановой, являющейся кандидатом на выборы в Закс собрания Санкт-Петербурга, организация ввела запрет на размещение баннеров и плакатов с ее инициативой о надбавках пенсионерам. Подобное отношение вызвало внимание не только представителей российской эстрады, но и политолога Алексея Ломова, передает «ПолитРоссия».

«Надо посмотреть, как юридическая служба партии отработала. Безусловно, ЦИК разберется. Он тут был и смотрел документы Булановой. Сейчас у партии есть хороший путь – сходить в ЦИК и попытать счастье там, а в крайнем случае идти в суд», — посоветовал аналитик.

Ломов также выразил поддержку в политических начинаниях Булановой. Он отметил, что отдал бы за нее свой голос. Кроме этого, политолог пожелал успехов партии "Родина" на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.