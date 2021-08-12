Маршрутка с десятками пассажиров взорвалась в Воронеже

Пять пассажиров маршрутки получили ранения в результате взрыва в Воронеже. Об этом сообщили представители местных экстренных служб.

Одной женщине, находившейся в салоне общественного транспорта, оторвало ноги. Всего в момент взрыва в маршрутке находилось около 30 человек, передает РИА Новости.

"Троих везут в больницу скорой медицинской помощи, остальных пострадавших осматривают бригады", — сообщили в экстренных службах.

Эвакуировать людей помогали прохожие и водитель маршрутки. Обшивку транспортного средства почти полностью сорвало взрывной волной, стекла разбились. Причины инцидента пока не известны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.