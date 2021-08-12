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Председатель "Родины" намерен обжаловать решение горизбиркома Петербурга

Председатель "Родины" намерен обжаловать решение горизбиркома Петербурга

Петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать партийный список "Родины". Председатель фракции Алексей Журавлев сообщил о намерении обжаловать это решение.

Алексей Журавлев высказался о решении горизбиркома в своем Telegram-канале. Председатель "Родины" сравнил поведение ГИК с сериалом "Бандитский Петербург" и указал на разнузданное давление со стороны чиновников.

"Уверен, вся эта ситуация беспредела и беззакония попадет в учебники истории и политологи... Но "Родина" не сдается! Мы будем обжаловать отрицательное решение питерского избиркома в отношении нашего партийного списка на выборах в ЗС", — заявил депутат Журавлев.

Журавлев потребовал расширить полномочия ЦИК России, который должен получить все рычаги влияния. Это нужно для быстрого решения сложившихся ситуаций. Горизбирком Петербурга отказался регистрировать кандидатов "Родины" в депутаты ЗакС. Основанием послужили якобы найденные нарушения в собранных подписях.